Калининградская "Балтика" одержала первую победу в сезоне

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Хочется надеяться, что черная полоса у калининградской "Балтики" подошла к концу - накануне наша команда одержала первую победу в сезоне.

Матч против КАМАЗа в Набережных Челнах начался с получасовой задержкой из за сильной жары. Термометр показывал +37 по Цельсию. Когда похолодало на три градуса, судья решил выводить команды на поле.

Единственный мяч забил полузащитник "Балтики" Ян Казаев, причем произошло это уже на 4-й минуте встречи. Хозяева поля пытались отыграться, но защита балтийцев сыграла в этот раз безупречно.

После семи туров "Балтика" с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице первенства России ФНЛ. Отставание от лидера - московского "Торпедо" - составляет 11 очков. Добавим, что "Балтика" не проигрывает уже пять матчей подряд.

Следующую игру калининградцы проведут дома 29 августа. Соперник - клуб "Краснодар-2", занимающий 10-е место.