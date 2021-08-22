В Калининграде разыскивают 14-летнего подростка

Руслан Дяк. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск 14-летнего подростка. Как сообщается, 21 августа около 20.00 Руслан Дяк ушел из дома на улице Фермора и до настоящего времени не вернулся. Ранее подросток уже самовольно уходил.

На вид мальчику 15-16 лет, коротко-стриженные светло-русые волосы.

Был одет в спортивный костюм фирмы Nike черного цвета в виде кофты с капюшоном, кроссовки черного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам 8 9990923619, 554-502, 554-506, либо 02, 102.