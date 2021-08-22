В оперштабе рассказали, кто заболел в Калининграде коронавирусом за сутки

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре заболевания 138 ОРВИ, 15 пневмония, 27 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 2 работника образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 16 работников промышленных предприятий;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник банка;

- 1 работник с/х предприятия;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 3 сотрудника гостиницы;

- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 школьника;

- 50 неработающих.

Кроме того, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, с момента начала пандемии от ковида скончались 652 калининградца.