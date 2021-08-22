В оперштабе рассказали, кто заболел в Калининграде коронавирусом за сутки

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Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре заболевания 138 ОРВИ, 15 пневмония, 27 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 2 работника образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 16 работников промышленных предприятий;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник банка;
- 1 работник с/х предприятия;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 3 сотрудника гостиницы;
- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 школьника;
- 50 неработающих.
Кроме того, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, с момента начала пандемии от ковида скончались 652 калининградца.