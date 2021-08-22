Алиханов поможет восстановить исторический дом Мюллера-Шталя в Советске

Дом Мюллера-Шталя в Советске. Фото: Instagram.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил вмешаться в судьбу одного из красивейших зданий Советска - дома, в котором когда-то жил голливудский актер Армин Мюллер-Шталь. В последние год исторический дом, находившийся в частной собственности, медленно, но верно разрушался.

"Еще в апреле м выиграли в Советском районном суде дело по изъятию у Павла Резниченко дома по адресу ул. Ломоносова, 15/10 в Советске, - написал губернатор на своей странице в Инстаграме. - Ожидали еще весной, что будет подана жалоба на это судебное решение, но также ожидаемо региональная служба охраны памятников выиграла апелляцию по делу.

Сейчас, по словам Антона Алиханова, муниципалитет готовит план по восстановлению дома. "Региональное правительство готово оказать финансовую поддержку местным властям", - добавил глава области.

Четырехэтажное здание с многочисленными декоративными украшениями на фасаде построено в Тильзите в начале ХХ века. В послевоенные годы в здании размещалось общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства. После закрытия колледжа в 2010 году строение опустело, его продали для того, чтобы новый собственник провел реставрационные работы.