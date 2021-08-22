Прокуратура проводит проверку обстоятельств ЧП на железной дороге в Калининграде

Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего 21 августа 2021 года около 13:55 на железнодорожных путях Калининград-Северный-Чкаловск.

Как сообщили в прокуратуре, по предварительным данным, мальчик 2004 года рождения травмирован электропоездом вне зоны железнодорожного перехода. В настоящее время пострадавший госпитализирован в детскую областную больницу.

- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, наличие запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, примет меры реагирования, - отметили в ведомстве.

Отметим, что следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ход следствия поставлен на контроль Северо-Западной транспортной прокуратуры.