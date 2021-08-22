В Черняховске демонтируют исторические гидранты, общественность возмущена

Было и стало. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининградской области продолжают "повышать" туристическую привлекательность. В частности, в Черняховске начали убирать из центра города исторические пожарные гидранты. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Известно, что гидранты сняли, как минимум, на улицах Ленина и Советской. Куда исчезли довоенные артефакты, неизвестно.

Комментарий администрации Черняховского городского округа выглядит странно и неубедительно. "В городе меняются задвижки на водопроводной сети. Они напрямую связаны с пожарными гидрантами. К сожалению, старые немецкие гидранты находятся в нерабочем состоянии и их демонтируют", - сообщили в администрации.

Впрочем, чиновники признают, что старые гидранты являются достопримечательностью и обещают найти им новое место.