У брошенной в Калининграде черепахи появились новые хозяева

Рафаэль в пруду. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Всего сутки брошенная в Калининграде черепаха оставалась бездомной. Информация о том, как несчастную Тортилу кто-то подбросил в частный двор, широко разошлась, и вот, у черепахи появились новые хозяева.

- Теперь черепаха, которая, между прочим, оказалась мальчиком, живет у нас в пруду, потихоньку осваивается, - сообщила "КП" калининградка Раиса Куликова. - Ночь провела в детской ванночке, а днем уже выпустили в пруд,

Судя по видеоролику, предоставленному Раисой, в пруду Рафаэль (так назвали черепаху) чувствует себя вполне комфортно. Правда, есть "но". В водоеме обитают карпы, и есть риск, что Рафаэль не удовольствуется водяными червячками и сменит рацион на свежую рыбу.