Танцующий лес на Куршской косе вошел в десятку самых адреналиновых мест в России для путешествий

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей соцсетей и определил, куда бы они поехали, чтобы испытать свою смелость.

Самые адреналиновые места в России, по мнению туристов, - перевал Дятлова, или Гора мертвецов, в Свердловской области и Танцующий лес в Калининградской области. Уральский и калининградский «ужастики» набрали по 18 процентов голосов.

На втором месте - Саамские лабиринты в Карелии - 15 процентов. Бронзу в рейтинге самых адреналиновых мест в России получила Долина Смерти в Камчатском крае - 12 процентов.

Десять самых адреналиновых мест в России для путешествий:

1. Перевал Дятлова, или Гора мертвецов (Свердловская область), 18%.

2. Танцующий лес (Калининградская область), 18%.

3. Саамские лабиринты (Карелия), 15%.

4. Долина Смерти (Камчатский край), 12%.

5. Мыс Рытый (Байкал), 10%.

6. Skypark AJ Hackett (Сочи), 9%.

7. Патриаршие пруды (Москва), 9%.

8. Детская комната Аджимушкайских каменоломен (Керчь), 7%.

9. Мясной Бор (Новгородская область), 1,5%.

10. Медведицкая гряда (Волгоградская область), 1,5%.