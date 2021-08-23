В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 августа нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 23 августа, в течение дня отключено электричество в домах более чем на двадцати улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Горького, 21,

ул. Калязинская, 10а,

ул. У. Громовой, 9, 11-13,

ул. Интернациональная, 9, 15-17, 19-25,

ул. Л. Иванихиной, 16,

пр-т Советский, 23-37,

ул. Г. Димитрова, 33-35, 37-39, 2-4, 6-8, 10-12,

ул. Энгельса, 45, 51, 53-55, 28, 30-30а, 38,

ул. Чапаева, 35, 41, 45, 34, 40, 42,

ул. Закавказская, 33-37, 39, 24-28,

пер. Каштановый, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а, 9, 4, 8, 10,

пер. Нахимова, 3-11, 15, 10, 12,

ул. Кутузова, 25, 31, 20, 22,

Каштановая аллея, 15/1, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 38,

ул. Огарева, 36,

ул. Чапаева, 19,

ул. Кутузова, 41, 36-36а, 38-40,

ул. Адмиральская, 9-11,

ул. Энгельса, 1, 3, 5, 7-9, 11-15, 17, 19, 4, 2-2а, 4-8, 8а, 10-10а, 16,

ул. Закавказская, 11, 13, 17,

ул. Адмиральская, 9-19, 10, 14, 16,

ул. Донская, 1-1а, 5-11, 13-15, 2, 4, 8,

ул. Кутузова, 41, 36-36а,

пр-т Победы, 47, 51, 53, 57, 59, 32, 34, 36, 38, 40, 42,

ул. Яблоневая аллея, 1, 1а, 5, 7, 9, 2, 4, 4а, 6, 8а,

ул. Нахимова, 4а.

До 20 часов электричество отключено на ул. Белибейской, 20-26. До 16 часов света не будет на ул. Калинина, 5, 17, 19, 21-29, 16-28, ул. Лукашова, 1а, 3, 5, 9а, 117, 6а, 12, 18-26, 28а, 40.

Отключение холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами запланировано с 10. 00 до 15.00 на ул. Радищева, 82-86, ул. Шиллера, 6-18; с 09.00 до 17.00 - на ул. Габайдулина, 8-22, ул. Калачева, 1, 2, 4.