Более 50 безработных и 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 136 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 60 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- работник образования;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с;
- 4 школьника;
- 51 неработающий.