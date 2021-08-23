Более 50 безработных и 4 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки зарегистрировано 182 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 136 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 60 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- работник образования;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с;

- 4 школьника;

- 51 неработающий.