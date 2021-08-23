В Балтийске объявили в розыск пропавшую 13-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция объявила в розыск 13-летнюю Татьяну Рыбакову. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 22 августа девочка после ссоры с братом ушла гулять из дома на улице Егорова в Балтийске и до настоящего времени не вернулась.

Рост 170 см, глаза серо-зеленого цвета, волосы темно-русые до плеч.

Была одета: в кофту, шорты джинсовые синего цвета, шлепки оранжевого цвета.

С собой ничего не имела, мобильный телефон остался дома. Город знает плохо, т.к. недавно приехала в Балтийск на постоянное место жительства.

Если вы располагаете информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Балтийскому району по телефонам: +7 (40145) 3-26-02, 6-41-51 либо 02, 102.