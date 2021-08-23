Велосипедистки из Калининграда завоевали шесть наград чемпионата России спорта глухих

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области впервые прошли национальные соревнования по велоспорту-шоссе среди атлетов с нарушением слуха. Соревнования проводились на новой автодороге между Северным обходом Калининграда и Люблинским шоссе.

В четырех видах программы старта приняли участие 26 представителей Курской, Самарской, Псковской, Тульской, Свердловской, Калининградской, Московской областей и Москвы.

Калининградские спортсмены выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

В каждой из четырех гонок отличилась победительница Сурдлимпийских игр 2013 и 2017 годов Алиса Бондарева. Заслуженный мастер спорта России победила в спринте на 1 000 метров, индивидуальной гонке на 20 километров и в гонке по очкам на 34,2 километра. В групповом старте на 60 километров представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд финишировала третьей.

Ее напарница по калининградской команде, призер чемпионата Европы 2021 года Дарья Розанова стала вице-чемпионкой в спринте и критериуме.