Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 182 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 137 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ – 2,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 3,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 1,

Славский городской округ –2,

Советский городской округ - 10

Черняховский городской округ – 6.