Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 182 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 137 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ – 2,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 3,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 9,
Светлогорский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 1,
Славский городской округ –2,
Советский городской округ - 10
Черняховский городской округ – 6.