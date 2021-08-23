Под Зеленоградском задержали двух черных копателей янтаря

В Зеленоградском районе полицейские задержали нелегальных добытчиков янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу вечером, 20 августа, двое мужчин добывали янтарь в районе поселка Сосновка. Обнаружили их по звуку работающих помп.

34-летний и 44-летний мужчины установили две мотопомпы, которые под большим напором воды вымывали грунт на глубине нескольких метров. К моменту задержания они успели добыть 158 граммов янтаря-сырца. Также у нарушителей были изъяты подручные инструменты.

За самовольную добычу янтаря нелегальные старатели привлечены к административной ответственности, им грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей.