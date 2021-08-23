В Калининграде в магазине нашли более 300 контрафактных чехлов на телефоны

В Калининграде полицейские обнаружили в магазине чехлы для мобильных телефонов с незаконно используемым товарным знаком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

307 чехлов были обнаружены в магазине 23-летнего индивидуального предпринимателя на улице Октябрьской. Экспертиза установила, что товар имел признаки контрафактности. Материальный ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, составил более 900 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба».