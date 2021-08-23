Владимир Путин обсудил народную программу с лидерами "Единой России"

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Президент провел встречу с первыми лицами выборного списка “Единой России” и другими представителями партии. На встрече обсуждалась народная программа партии.

Путин отметил, что программа должна быть живым документом. В ней должны отражаться тенденции, актуальные для России и всего мира. Также президент положительно оценил работу ЕР в период пандемии. По его словам, эта работа позволила пройти наиболее тяжелый период пандемии лучше, чем многие другие государства. Отметил глава государства и социальные меры, предложенные единороссами, пишет nashgorod.ru.

Владимир Путин рассказал присутствующим на встрече о двух новых социальных выплатах. Так, по 15 000 рублей выплатят российским военным по итогам текущего года. По 10 000 должны получить все пенсионеры. Президент поручил Кабмину и ЕР оперативно проработать данные вопросы.

В самой народной программе одним из главных вопросов является повышение благосостояния граждан. Этому может помочь предложенная министром обороны Сергеем Шойгу программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа. Путин отметил, что деньги на это направление уже запланированы.

В народной программе есть разделы, в которых идет речь о модернизации российской медицины и образования. Сопредседатель ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева заявила о необходимости внутреннего изменения в школах.

Еще одним проектом, внесенным в народную программу, стало социальное казначейство. Его задача – облегчение гражданам получения льгот и пособий от государства.

Как сообщает партийный сайт ER.ru, Путин поблагодарил членов партии за их работу. Отметил он и то, что народная программа должна быть максимально реальной.

“Все обещания, которые дает “Единая Россия”, должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям. Хочу пожелать вам успехов», – сказал президент.