В кинотеатре «Заря» пройдут бесплатные лекции известных фотографов

В кинотеатре «Заря» пройдут бесплатные лекции фотографов в рамках образовательного проекта «Ф/школа» (16+), который проводится с 11 по 18 сентября.

Как сообщает оргкомитет, лекции намечены на 11 и 12 сентября, попасть на них может каждый желающий.

11 СЕНТЯБРЯ:

11.00 — 12.30 — лекция Данилы Ткаченко "Арт-проект: от идеи до реализации"

12:45 — 13:25 — лекция Екатерины Кабалиной "Синтез искусств: коллективные практики и ритуалы сегодня"

14.00 — 16.00 — лекция Сергея Пономарева "Digital фотожурналистика"

16.30 — 17.15 — лекция бильдредактора Натальи Шараповой "Письмо редактору"

17.30 — 18.15 — лекция видеожурналиста Ирины Седуновой "Видео: как создать историю"

12 СЕНТЯБРЯ:

11.00 — 13.00 — лекция Ивана Князева "Тренды в современной коммерческой фотографии"

13.30 — 15.00 — лекция Олега Бородина "Коллаж как художественная стратегия"

Регистрация на открытые лекции продлится до 10 сентября на сайте проекта.

Ф/школа – совершенно новый образовательный проект, который станет полезен как профессиональным фотографам, так и новичкам-любителям, да и вообще, всем, кто интересуется фотографией.