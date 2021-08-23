Главный санитарный врач Калининградской области: Более 90% случаев заражения сейчас связаны с дельта-штаммом

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На прошлой неделе Роспотребнадзор расширил контингент тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию. Привить обоими компонентами до 17 октября необходимо не менее 60% от общей численности сотрудников предприятий электроэнергетики, пищевого производства, членов экипажей рыбопромысловых судов и работников береговых рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов

В связи с расширением списка управление Роспотребнадзора инициировало рабочее совещание с руководителями предприятий пищевой промышленности области.

- На сегодняшний день более 90% всех случаев инфицирования коронавирусом связаны с дельта-штаммом, - сообщила главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.- Этот генетический вариант вируса агрессивнее «уханьского» штамма, коэффициент распространения у него выше, прогрессирует заболевание быстрее. Потеря обоняния как один из ключевых симптомов ушла на второй план. Люди чаще жалуются на боли в горле, невысокую температуру и головную боль. Сегодня заражающая способность коронавируса сравнивается с вирусом ветряной оспы. Если в организованном детском коллективе зарегистрирован случай заболевания ветряной оспой, то заболеют все непривитые. Ровно такая же контагиозность у дельта-штамма. Только вакцинация способна ситуацию переломить, не подвергая человека рискам тяжелого заболевания. Именно вакцина заставляет иммунитет вырабатывать нужные вируснейтрализующие антитела, и, встречаясь с вирусом, организм, как правило, справляется с ним, пока тот еще в верхних дыхательных путях.