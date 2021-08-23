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Общество23 августа 2021 17:36

В Гусеве мужчина едва не задушил 14-летнего школьника

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Гусеве на мужчину завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился отец 14-летнего подростка, который сообщил, что неизвестный мужчина схватил его сына за горло и начал душить. Полицейские установили, что к преступлению причастен 40-летний уроженец Гусева, в настоящее время проживающий в Москве.

Как выяснилось, выходя из магазина, пьяный злоумышленник увидел пару мальчишек, схватил одного из них за горло и поднял в воздух, сопровождая свои действия угрозами убийства, а затем скрылся.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.