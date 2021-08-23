Читатели «Комсомолки» выбрали «Мисс Балтика-2021»

Диана Антоненкова. Фото: Личный архив

На протяжении 17 дней на нашем сайте шло голосование в народном конкурсе красоты«Мисс Балтика-2021». Сегодня мы готовы объявить результат: читатели «Комсомолки» остановили свой выбор на Диане Антоненковой, которую мы с радостью и объявляем победительницей.

- Я мама, нахожусь в декрете, - рассказывает о себе Диана. - Меня сложно назвать взрослым человеком с двумя высшими образованиями, имея двух детей и работая в крупной компании. Я гипер активна, люблю спорт, природу, творчество…улыбка на моем лице постоянно! Жизнь стараюсь насыщать лишь позитивом и хорошими эмоциями.

В ближайшее время мы встретимся с Дианой и обязательно подарим ей заслуженные призы.

Благодарим всех наших очаровательных участниц за интерес к конкурсу и желаем новых ярких побед!