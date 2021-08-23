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Звезды23 августа 2021 18:43

Солист Мариинского театра Сергей Скороходов не приедет в Калининград из-за болезни

Артиста заменит Михаил Гужов
Николай Литвинов
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В концерте лауреатов фестиваля «OPERA BELLA» (12+), который состоится 24 августа в концертном зале Калининградской филармонии, произойдет замена солиста. Вместо заявленного ранее солиста Мариинского театра, тенора Сергея Скороходова в концерте примет участие звезда оперной сцены, заслуженный артист РФ, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Михаил Гужов (бас).

- Замена связана с болезнью Сергея Скороходова, - объяснили в пресс-службе филармонии.

В программе концерта - известные арии из опер Моцарта, Россини, Пуччини и Рахманинова в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана.

Обещанный ранее мастер-класс для студентов и педагогов Музыкального колледжа имени Рахманинова также проведет Михаил Гужов.