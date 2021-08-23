Один из претендентов на пост тренера «Балтики» прокомментировал интерес со стороны клуба

Информация о том, что калининградская «Балтика» ищет нового главного трена, появилась на фоне не слишком удачного старта сезона. По данным некоторых СМИ, еще несколько недель назад были попытки начать переговоры с потенциальными кандидатами. Одним из претендентов на роль наставника балтийцев называли Александра Точилина.

В Калининград специалист уже точно не приедет. Точилин принял предложение «Кубани» и в минувшие выходные дебютировал в ФНЛ со своей новой командой.

- Вокруг Калининграда разговоры ходили, но все вокруг да около, без конкретики: там есть главный тренер, - заявил Точилин в интервью порталу sportbox.ru. - «Балтика» давно должна была одержать первую победу: ей надо было переломить этот нефарт. Почти во всех пяти ничейных матчах она была ближе к трем очкам, чем соперники. Удары в перекладину того же Казаева в концовке с «Ротором» - это невезение. Вояж в Челны придаст «Балтике» уверенности, а Евгений Калешин может выдохнуть. Если, как говорят, под ним качался стул, то теперь будет качаться поменьше.