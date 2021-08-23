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Общество23 августа 2021 19:00

Стало известно, где нельзя собирать грибы на Куршской косе

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Гулять и собирать грибы на Куршской косе разрешено только в границах специально выделенных для посещения и отдыха рекреационных участков. Как сообщает пресс-служба нацпарка, для отдыхающих разработан упрощенный вариант схемы зонирования территории.

Со схемой можно ознакомиться здесь.

На рисунке отмечены участки рекреационной зоны, в пределах которых можно находиться и собирать грибы и участки, сбор грибов на которых грозит штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.

В частности, нельзя находиться и собирать грибы в районе Королевского бора, у озера Лебедь, у высоты Эфа и близ Танцующего леса, у высоты Мюллера и в других заповедных местах.