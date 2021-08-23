В Зеленоградске 5-летний мальчик сломал руку, прыгая на батуте

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Сообщение в правоохранительные органы поступило 22 августа. Как сообщает пресс-служба регионального СК, 5-летний мальчик вместе с отцом приехал в Зеленоградск. Прыгая на батуте, ребенок упал и получил травму.

- С закрытым переломом руки мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, - уточнили в СК.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи детально установят все обстоятельства и дадут правовую оценку, в том числе, действиям владельца аттракциона на предмет соблюдения требований безопасности при оказании развлекательных услуг.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.