В Зеленоградске 5-летний мальчик сломал руку, прыгая на батуте

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Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области
Сообщение в правоохранительные органы поступило 22 августа. Как сообщает пресс-служба регионального СК, 5-летний мальчик вместе с отцом приехал в Зеленоградск. Прыгая на батуте, ребенок упал и получил травму.
- С закрытым переломом руки мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, - уточнили в СК.
По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи детально установят все обстоятельства и дадут правовую оценку, в том числе, действиям владельца аттракциона на предмет соблюдения требований безопасности при оказании развлекательных услуг.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.