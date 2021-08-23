В Калининграде отметили годовщину прибытия в регион первого эшелона с переселенцами

. Фото: Правительство Калининградской области

Годовщину прибытия в Калининградскую область первого эшелона с переселенцами отметили 23 августа, в понедельник. Именно в этот день в 1946 году поезд привез 160 семей из Брянской области на станцию в Гумбиннен (ныне Гусев).

Одновременно в музеях, домах культуры, школах, вузах и библиотеках региона открылась выставка «Это наша с тобою земля. 75 лет Калининградской области».

Как рассказали в пресс-службе правительства, выставочный комплект, подготовленный областным музеем, посвященный истории региона, рассказывает об образовании области, о первых переселенцах, культурных традициях, развитии образования, здравоохранения, спорта и многом другом.

В Музее Мирового океана выставку до 30 сентября можно увидеть в выставочном центре «Пакгауз» (зал экспозиции «Морской Кенигсберг-Калининград»).

С выставкой «Это наша с тобою земля. 75 лет Калининградской области» в историко-художественном музее можно ознакомиться до конца года.