В Калининграде для съемок сериала «Васнецова» ищут актеров на роли следователей

В Калининградской области продолжаются съемки детективного сериала «Васнецова». Главные роли в фильме исполняют Анна Михалкова и Всеволод Болдин.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» во ВКонтакте, организаторы срочно ищут актеров на роли сотрудников следственного комитета (мужчины и женщины от 30 до 60 лет, классический стиль одежды).

Кроме того нужна массовка – жители города (мужчины и женщины от 18 до 70 лет, повседневная одежда).

Работа в сериале оплачивается, киносмена запланирована на 24 августа.