В Калининграде пройдет лекция, посвященная историку общественной мысли Плеханову

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

На лекции в областной научной библиотек, которая состоится во вторник, 24 авгста, пойдет речь о плехановской концепции истории русской общественной мысли и истории ее формирования в контексте интеллектуальной истории конца XIX – нач XX.

Ведущим выступит Андрей Тесля, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, руководитель Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта.

Георгий Валентинович Плеханов (1856 – 1918) широко известен как одна из ключевых фигур в истории русской и международной социал-демократии.

«Интерес к Плеханову как историку общественной мысли – двойственен. Во-первых, собственно как к историку, его оригинальным трактовкам и неожиданным, во многом недооцененным находкам. Во-вторых, как к автору влиятельной концепции и расхожих интерпретаций – значимому независимо от того, насколько сейчас эту концепцию и интерпретацию можно считать верной и/или продуктивной», - говорят организаторы.

Бесплатная лекция начнется в 18.00.

Запись по тел.: 21-68-82 (количество мест ограничено).

Для посещения лекции необходимо предоставить сертификат о прохождении вакцинации, либо справку о прохождении ПЦР–теста.