Калининград вошел в топ городов для отдыха в сентябре

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининград вошел в топ-15 городов для идеального отдыха в сентябре. Об этом сообщает сервис бронирования жилья tvil.ru.

Калининград занимает в списке восьмое место после Москвы. Крым, Краснодарский край, Абхазия и курорты Кавказских Минеральных Вод – самые популярные направления.

По статистике туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Для Калининграда средняя стоимость ночи в отеле названа 1997 рублей.