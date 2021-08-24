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Туризм24 августа 2021 9:09

Калининград вошел в топ городов для отдыха в сентябре

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Калининград вошел в топ-15 городов для идеального отдыха в сентябре. Об этом сообщает сервис бронирования жилья tvil.ru.

Калининград занимает в списке восьмое место после Москвы. Крым, Краснодарский край, Абхазия и курорты Кавказских Минеральных Вод – самые популярные направления.

По статистике туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6 тысячи рублей в сутки. Для Калининграда средняя стоимость ночи в отеле названа 1997 рублей.