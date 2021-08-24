Профессор МГУ поддержала программу восстановления памятников в Калининградской области

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Региональная программа льготного финансирования проектов по восстановлению памятников и дальнейшего вовлечения их в экономический оборот даст мультипликативный эффект для территории. Об этом заявила профессор МГУ Наталья Зубаревич в ходе конференции «Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память».

«Очень хорошая идея с выделением специального кредита на реставрацию памятников, которые потом имеют мультипликативный эффект. Турист туда пойдет», - сказала она

Эксперт отметила, что у Калининградской области «феерические преимущества».

«К вам непрерывно едут люди. Это так дорогого стоит. У вас мощный миграционный, невероятно устойчивый прирост. Нравится этот регион. С понимания слова «нравится» надо и плясать. Раз люди едут сами - значит, надо формировать дизайн любой работы, с тем чтобы этих людей не просто привлечь - сами приедут, а «приложить» к территории», - подчеркнула профессор.

Напомним, программа восстановления объектов культурного наследия и дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот была разработана в прошлом году. Для бизнеса это возможность создавать точки притяжения для туристов и новые рабочие места для жителей области на базе объектов, имеющих историческую ценность и туристическую привлекательность. На эти цели предпринимателям предоставляется беспроцентный заем до 500 млн рублей на срок до 15 лет, причем выплата займа происходит в последние 5 лет.