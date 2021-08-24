В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 24 августа нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 24 августа, в течение дня отключено электричество более чем на двадцати улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. М. Цветаевой 9, 34, 52, 56, 58а, 60, 62, ул. М. Зощенко 2-6, 5, 9, 10-16, 10а, 13-27, 22, 24, 28, 31-35, ул. М. Волошина 2а, 3, 2-38, 5-11, 15-25, 15а, 29-33, 35а-в, ул. М. Булгакова 1-17, 2, 6, 10, 14-28, 21-31, 22а, 33а,б, 26а, 32е, 36, пер. М. Зощенко 4, 6, 5-15.

До 18 часов электричество отключено в СНТ «Спутник», СНТ «Энергетик» и по адресам ул. Лесная 15, ул. Томская 2-8, ул. Гражданская 3, 5, 9а, 22-32, ул. Ярославская 5-15, 11а, ул. Клиническая 73, 73а, 75, пр-т Победы 52, 56-68, 84, 93, ул. Красносельская 80, 80а, ул. Томская 4-8, ул. Саратовская 30-36, 33-51, ул. Красносельская 88, 90, пр-т Мира 137, 149, ул. Радистов 13-25, 17б, 14-36, 54а, пер. Радистов 1-9, ул. Белинского 62, ул. Менделеева 46а, ул. Косм. Леонова 1-5а, 7 а-д, 9-27, 9а,б, 10, 12, 12а, 11а-17б,в, 19а,б, 25а,б, 27а, ул. Комсомольская 16 (д/сад № 2), 20, 21, 22, 22 а,б, 23, ул. Косм. Пацаева 3, 6а, пер. Зоологический 1-11, 11а, 6-12, ул. Танковая 1-11, 4 (котельная).

Отключение холодного водоснабжения запланировано с 10:00 до17:00 на ул. А. Суворова 148-158, ул. Можайская 20-60, 43-67, пер. Немировича-Данченко 2-8, 5, 7, 19, ул. Баумана 1-25, 2-42, ул. Тбилисская 1, 3, пер. Тбилисский 1-11, ул. Заводская 1-49, 2-22, 16 (д/сад № 4), ул. Н. Карамзина 8 (д/сад № 57), 46, 46в, ул. Понартская 7, 7а, 9, 9а.