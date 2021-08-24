У поселка Прибрежное на Московском проспекте запретят разворот

Новая схема движения.
Фото: Правительство Калининградской области
На Московском проспекте в районе поселка Прибрежное запретят разворот – его закрывают «для увеличения пропускной способности Московского проспекта». Ехать разрешено будет по левой полосе только прямо, по правой – прямо и направо.
По данным регионального министерства развития инфраструктуры, новая схема дорожного движения начнет действовать с субботы, 4 сентября.
Автомобилистам рекомендуется поворачивать направо на улицу Лесную, ехать к поселку Прибрежное, развернуться и выехать обратно на Московский проспект.