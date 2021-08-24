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Общество24 августа 2021 11:14

С начала года калининградские приставы арестовали 165 машин должников

Виктор Сергеев
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За 7 месяцев 2021 года в Калининградской области судебные приставы арестовали 165 автомобилей должников. Об этом сообщила руководитель регионального управления ФССП Ольга Яковлева.

Всего приставы вместе с инспекторами ГИБДД провели 52 совместных рейда на дорогах Калининграда. Общая стоимость арестованного транспорта составила 43,8 млн рублей.

Отметим, что в настоящее время обсуждается возможность доступа судебных приставов к ресурсам программного обеспечения для контроля за передвижением транспортных средств «Паутина». Эту систему МВД планирует внедрить до конца 2021 года.