В Калининградской области участились случаи травматизма на железной дороге

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с начала года машинисты грузовых и пригородных поездов 32 раза применяли режим экстренного торможения из-за нахождения людей на путях. Об этом сообщает пресс-служба КЖД. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

В большинстве случаев своевременное реагирование машинистами поездов на нештатную ситуацию помогло избежать трагедий. Однако семь происшествий закончились травмированием или гибелью граждан - из-за несанкционированного выхода людей на железнодорожные пути в неустановленных и не оборудованных для перехода местах непосредственно перед приближающимся поездом.