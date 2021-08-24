Пропавшая школьница из Балтийска вернулась домой

В Калининградской области завершились поиски пропавшей 13-летней девочки из Балтийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Татьяна Р. ушла из дома после ссоры с братом. Сначала школьница уехала на автобусе в Калининград, потом перебралась в один из приморских городов к новой подруге, с которой познакомилась в соцсетях. На следующий день местные жители дали ей денег на билет домой.

В настоящее время с несовершеннолетней проводят профилактическую работу сотрудники полиции. Ситуация будет взята на контроль, чтобы не допустить подобных случаев в будущем, заявили в пресс-службе УМВД.