В Светлогорске мужчина не смог заселиться в гостиницу и устроил дебош

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Светлогорске сотрудники Росгвардии задержали буйного отдыхающего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Санкт-Петербурга в два часа ночи приехал в одну из гостиниц и потребовал немедленно заселить его в номер. Мужчина вел себя агрессивно и оскорблял персонал.

На попытки администратора объяснить, что свободные места отсутствуют, гость не реагировал и с криками начал ломиться в двери гостиничных номеров. Персонал был вынужден нажать на тревожную кнопку, и прибывший наряд Росгвардии задержал дебошира и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.