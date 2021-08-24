6 медиков, 10 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 136 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 31 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 31 пенсионер;
- 6 медицинских работников;
- 3 работника образования;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников банков;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- работник с/х;
- работник предприятия по оказанию бытовых услуг
- сотрудник гостиницы;
- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 7 воспитанников д/с;
- 10 школьников;
- 5 студентов;
- 44 неработающих.