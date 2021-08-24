6 медиков, 10 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 180 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 136 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 31 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 31 пенсионер;

- 6 медицинских работников;

- 3 работника образования;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников банков;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- работник с/х;

- работник предприятия по оказанию бытовых услуг

- сотрудник гостиницы;

- 22 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 7 воспитанников д/с;

- 10 школьников;

- 5 студентов;

- 44 неработающих.