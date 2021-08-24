В Калининградском зоопарке слонихе Преголе будут делать маникюр

Слониху научили ставить ногу на перекладину. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке пожилую слониху Преголю научили подавать ногу для обработки и ухода за ногтями. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в арсенале киперов есть медицинские тренинги, с помощью которых животное учат спокойно переносить даже самые неприятные медицинские манипуляции.

На видео, опубликованном зоопарком, видно, как работники зоопарка приучают Преголю подавать ногу для процедур.

«На днях в ее вольере установят специальное устройство, и можно будет делать маникюр», - отметили в пресс-службе.