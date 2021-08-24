Калининградцы смогут бесплатно протестировать новое качество связи Tele2

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Новые клиенты компании при подключении на тариф «Мой онлайн» могут в течении двух недель бесплатно протестировать качество связи. Компания повысила надежность и скорости 4G-интернета в регионе и предлагает новым абонентам лично в этом убедиться.

Во время промо-периода абоненту будут доступны 50% от общего объема пакетов, включенных в тариф. Если клиент доволен качеством, он может внести полную абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. При досрочной оплате неизрасходованные гигабайты и минуты льготного периода сохранятся. Акция действует с 23 августа по 26 сентября 2021 года.

Tele2 в 2021 году расширила зону охвата и увеличила емкость высокоскоростного мобильного интернета в наиболее трафиковых зонах Калининградской области. Обновление сетевой инфраструктуры затронуло густонаселенные районы городов и курортные районы Балтийского побережья. Теперь калининградцы могут на льготных условиях провести тест-драйв качества связи.

За 350 рублей в месяц клиенты на тарифе «Мой онлайн» получают 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, а также безлимитные звонки на номера Tele2 и 350 минут на мобильные номера домашнего региона.

Абоненты могут оптимизировать параметры тарифа «Мой онлайн» с помощью ряда сервисов оператора. Например, неиспользованные гигабайты и минуты, включенные в тарифный план, не сгорят в конце месяца, а будут действовать до тех пор, пока их не потратят. Кроме того, интернет-трафиком можно делиться с клиентами Tele2 по всей стране. Оператор также предлагает скидку до 20% на плату по тарифу при создании группы с другими клиентами Tele2.