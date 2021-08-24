В Черняховске за сутки выявили 27 случаев коронавируса

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 180 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 137 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ – 4,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ – 2,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 10,

Правдинский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 6,

Славский городской округ –10,

Советский городской округ – 9,

Неманский городской округ – 6,

Янтарный городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 27.