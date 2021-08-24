В Черняховске за сутки выявили 27 случаев коронавируса

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 180 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 137 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ – 4,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ – 2,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 10,
Правдинский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 5,
Светлогорский городской округ – 5,
Зеленоградский городской округ – 6,
Славский городской округ –10,
Советский городской округ – 9,
Неманский городской округ – 6,
Янтарный городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 27.