Спасли уже 10 человек: в Калининграде на улице Озерова горит офисное здание

Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде на улице Озерова, 19 загорелось офисное здание неподалеку от торгового центра "Мега".

Как сообщили очевидцы, огонь охватил чердачное помещение на площади около 200 квадратных метров. В 14:32 на место прибыли первые пожарные подразделения.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, было эвакуировано 60 человек, 10 спасено.

В тушении занято 42 человека и 13 единиц техники. Известно, что ранг пожара повышен до 1-БИС.

Информации о пострадавших нет. Не понятна на данный момент и причина пожара.