Спасли уже 10 человек: в Калининграде на улице Озерова горит офисное здание

Фото с места происшествия.
Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В Калининграде на улице Озерова, 19 загорелось офисное здание неподалеку от торгового центра "Мега".
Как сообщили очевидцы, огонь охватил чердачное помещение на площади около 200 квадратных метров. В 14:32 на место прибыли первые пожарные подразделения.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, было эвакуировано 60 человек, 10 спасено.
В тушении занято 42 человека и 13 единиц техники. Известно, что ранг пожара повышен до 1-БИС.
Информации о пострадавших нет. Не понятна на данный момент и причина пожара.