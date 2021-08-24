Калининградец фиктивно зарегистрировал в квартире 17 иностранцев

На жителя Калининграда завели уголовное дело за организацию «резиновой» квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Проживающий на улице Кирова 52-летний мужчина зарегистрировал в своей квартире сразу 17 иностранных граждан. Однако в ходе осмотра жилища полицейские не нашли никаких следов жильцов. Однако правоохранители разыскали всех зарегистрированных, которые подтвердили, что по указанному адресу не проживают.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.