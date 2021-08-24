Пятеро калининградцев перевели телефонным мошенникам 2,5 млн рублей

Телефонные мошенники продолжают звонить калининградцам, представляться сотрудниками банков и правоохранительных органов. За несколько дней пятеро жителей региона после общения с аферистами лишились суммарно 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

52-летняя жительница Калининграда поверила в то, что ей звонят из банка и что на ее имя пытаются взять кредит. Под предлогом блокировки несанкционированного оформления займа мошенник завладел персональными данными женщины и вывел с ее банковской карты через мобильное приложение 140 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла в Багратионовском районе. 34-летняя пострадавшая перевела мошенникам около 150 тысяч личных средств и 298 тысяч, которые она оформила в кредит. Житель Багратионовского района также был уверен, что защищает свой банковский счет, поэтому спокойно оформил кредит на 1 млн 150 тысяч рублей. Все деньги он перевел на продиктованные счета, которые оказались номерами мобильных телефонов.

Полумиллиона рублей лишилась 30-летняя жительница Калининграда. Она также доверилась звонившему мужчине, который представился сотрудником службы безопасности банка, и через онлайн-приложение перевела на указанные счета взятые в кредит деньги. 400 тысяч рублей лишилась 34-летняя медсестра, которую убедили, что она является фигурантом уголовного дела и должна оказать содействие в поимке преступников.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.