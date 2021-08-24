Калининградец под угрозой пистолета заставил встать на колени 17-летнего подростка

В Полесском районе полицейские задержали мужчину, который в ходе дорожного конфликта угрожал подростку пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на проселочной дороге. 17-летний подросток вместе с друзьями шел по дороге, по этому же маршруту двигался «Фольксваген». Неожиданно для них машина остановилась, из салона вышел мужчина, который стал высказывать претензии о том, что компания подростков мешала проезду автомобиля. Угрожая похожим на пистолет предметом, он заставил несовершеннолетнего встать на колени, после чего сел в машину, где находилось ещё несколько человек, и уехал.

Полицейские установили марку и владельца автомобиля, а также разыскали всех, кто передвигался на нем в момент совершения преступления. Ими оказались ехавшие на рыбалку жители Калининграда.

Полицейские выяснили, что угрожал несовершеннолетнему 26-летний мужчина. Для запугивания потерпевшего он использовал охолощенный пистолет Макарова, непригодный для стрельбы. В полиции добавили, что такие пистолеты находятся в свободной продаже и разрешение на его хранение и ношение не требуется.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Автомобиль и охолощенный пистолет изъяты. По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.