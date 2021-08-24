Власти назвали дороги, которые отремонтируют в Калининградской области в 2022 году

В министерстве развития инфраструктуры начали формировать список объектов для ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Пока в перечне 7 пунктов.

Как сообщает пресс-служба правительства, в планах 2022 года – ремонт участка протяженностью 25 километров на дороге от Черняховска через Тельманово, Свободу, Володаровку и до поселка Садовое.

- Также в следующем году мы планируем отремонтировать дорогу, которая идет к озеру Виштынец: от Нестерова, через поселки Воскресенское, Покрышкино, Вознесенское. Общая протяженность – почти 26 километров. В Калининграде завершится капитальный ремонт улиц Транспортной, Судостроительной и Павлика Морозова и часть трассы Калининград – Полесск. На сегодняшний день дорожных объектов пока семь. Они постепенно будут добавляться с учетом финансирования, – рассказала руководитель ведомства Евгения Кукушкина.

В 2022 году продолжится ремонт самой протяженной дорога региона, которая идет от Калининграда до Немана. Скоро рабочие приступят к сорокакилометровому участку от Знаменска, продолжат в следующем году, а к концу 2024 планируется привести в порядок дорогу полностью.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» продлен до 2030 года.