Знаменитый Танцующий лес на Куршской косе закрывают от туристов

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Национальный парк «Куршская коса» объявил о закрытии на реконструкцию одного из самых популярных туристических мест – Танцующего леса. Заповедная территория закроется с 6 сентября на осенне-зимний период.

«В планах – демонтаж деревянных настилов и ограждений, обустройство на протяжении 1,2 километра инновационного покрытия шириной 2 метра с максимальным сохранением существующего рельефа, создание удобной системы навигации, фотозон и расширение трассы маршрута», - отмечают в пресс-службе нацпарка.

Укладку настила должны закончить до 1 декабря. Полностью открыть Танцующий лес для посещения планируют лишь к туристическому сезону 2022 года, после того как будут установлены ограждения и новые информационные щиты.