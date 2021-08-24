В Калининграде и области отремонтировали шесть дорог

В Калининграде полностью закончены работы на двух улицах - Виктора Гюго и маршала Баграмяна. При этом на 70% завершен ремонт на улице Автомобильной. Об этом сообщили в министерстве по развитию инфраструктуры Калининградской области, добавив, что в настоящее время идет подготовка к началу ремонта улиц Судостроительной, Павлика Морозова и Транспортной в областном центре.

Что касается области, то закончился ремонт улицы Серебровской в Балтийске. Здесь осталось подключить наружное освещение, установить скамейки и сделать озеленение. На улице Советской в Янтарном устраняются замечания, выявленные в ходе приемки объекта.

- Закончены работы на дороге, идущей от Советска до Центра сосудистой хирургии в Гусеве. Если раньше путь в больницу по неровной дороге занимал более часа, то теперь порядка сорока минут, - сообщила руководитель ведомства Евгения Кукушкина.

Кроме того, завершен ремонт на трассе «Щукино – Жилино – Лунино – Весново». В высокой степени готовности еще несколько участков на областных дорогах: «Большаково – Черняховск», «Полесск – Большаково», «Луговое – Нивенское – Садовое – Богатово», «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск». На остальных объектах работы находятся в различной стадии готовности.