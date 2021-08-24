В Калининграде 12-летней девочке придавило руку прессом мусоровоза

В Калининграде из-за преступной халатности взрослых серьезно пострадал 12-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе Калининградской областной прокуратуры, девочка пошла на смену вместе с родителями, которые работают в компании «Блеск Профи», и получила серьезную травму.

- Выполняя свои трудовые обязанности (погрузка мусора в пресс мусоровоза), родители не заметили, что их дочь засунула правую руку в пресс, - сообщили в прокуратуре.

Девочку доставили в детскую областную больницу, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. А прокуратура Центрального района Калининграда организовала проверку. Кроме того, прокурором направлено постановление в ОД УМВД России по Центральному району Калининграда для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».