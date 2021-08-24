Калининград по итогам года рассчитывает принять 2 млн туристов

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В этом году Калининградская область находится в числе регионов-лидеров по росту туристического потока. Об этом изданию "АТОР" заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

По его словам, отели в наступающий "бархатный сезон" забронированы уже на 80 процентов на побережье, на 75 процентов - в Калининграде. Кроме того, отдыхающие постепенно открывают для себя восток Калининградской области.

- Ажиотаж в гостиницах на популярных туристических локациях привел к смещению интересов местных жителей. Они начали обращать внимание на восток области. Сейчас и там отели имеют высокую степень загрузки, - сказал Андрей Ермак, добавив, что в этом году серьезно выросли цены в отелях: в среднем на 40-50%, хотя некоторые гостиницы увеличили тарифы в 3 раза.

По словам министра, подрос и средний чек в ресторанах – примерно на 20-30%.

Как отметил Андрей Ермак, этот год станет рекордным.

- Уже в начале этого года мы видели бум продаж, у нас апрель и март продавались примерно так, как в 2019 году май. По итогам этого года мы рассчитываем принять порядка 2 млн туристов, превзойдя тем самым показатели допандемийного 2019 года, когда наш регион посетили 1 млн 740 тысяч туристов, – сказал министр по культуре и туризму Калининградской области.