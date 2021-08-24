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Общество24 августа 2021 20:55

Мэрия Калининграда выбрала подрядчика для благоустройства Октябрьского острова

Сумма контракта превысила 70 млн рублей
Кирилл Алексеев
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Муниципальное казенное учреждение "Калининградская служба заказчика" выбрала подрядчика на осуществление работ по благоустройству территорий музейного и театрально-образовательного комплексов на Октябрьском острове. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт выиграла компания "Мосинжиниринг", а сумма контракта составила более 70 млн рублей.

На эти деньги компания должна проложить пешеходные и велодорожки на острове, установить фонари, скамейки, урны, а также камеры "Безопасного города". Как сообщается, первый этап благоустройства завершается 10 сентября, второй должен быть закончен 30 октября.