Мэрия Калининграда выбрала подрядчика для благоустройства Октябрьского острова

Муниципальное казенное учреждение "Калининградская служба заказчика" выбрала подрядчика на осуществление работ по благоустройству территорий музейного и театрально-образовательного комплексов на Октябрьском острове. Как сообщается на сайте госзакупок, контракт выиграла компания "Мосинжиниринг", а сумма контракта составила более 70 млн рублей.

На эти деньги компания должна проложить пешеходные и велодорожки на острове, установить фонари, скамейки, урны, а также камеры "Безопасного города". Как сообщается, первый этап благоустройства завершается 10 сентября, второй должен быть закончен 30 октября.