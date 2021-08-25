В центре Гусева нашли останки 38 красноармейцев, погибших в 1944 году

Во вторник, 24 августа, на привокзальной площади Гусева при проведении земляных работ были обнаружены человеческие останки времен войн. По предварительным данным, которые приводит издание Gusev-online, эти останки принадлежат 38 красноармейцам, погибшим при штурме Гумбиннена осенью 1944 года.

Как сообщается, в настоящее время сотрудниками Следственного комитета РФ и членами поискового отряда «Экипаж» с соблюдением всех правил и норм российского законодательства производятся работы по эксгумации останков советских солдат.